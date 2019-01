Postre de isla flotante Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Un postre en tres dimensiones: caramelo, merengue y crema. El caramelo y el merengue se convierten en la isla que flota sobre la crema. Ingredientes Merengue ½ taza de azúcar

¼ de taza de agua

10 claras de huevo

1 taza de azúcar

1 cucharadita de cremor tártaro Crema 1 lata de leche evaporada

1 lata de leche condensada

1 taza de agua

1 cucharada de vainilla

10 yemas de huevo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a la máxima temperatura. 2. Calienta el agua y ½ taza de azúcar en una cacerola a fuego medio-alto. Revuelve ocasionalmente para que el azúcar se disuelva completamente y empiece a formar un caramelo. Cocina hasta que el azúcar tome un color dorado ligero y retírala inmediatamente del fuego. Vierte sobre el fondo de un molde de rosca y deja enfriar. 3. Bate las claras a punto de turrón y agrega el azúcar poco a poco y luego el cremor tártaro. Vierte la mezcla en el molde de rosca sobre el caramelo. 4. Mete el molde al horno precalentado y apágalo inmediatamente. No lo saques hasta que se haya enfriado. 5. Mientras, prepara la crema. Licúa la leche evaporada, leche condensada, agua, vainilla y yemas de huevo. Vierte dentro de una cacerola a fuego medio. Deja que suelte el hervor y cocina durante 3 ó 4 minutos más, sin dejar de mover, hasta que espese. Retira del fuego y deja que se enfríe, moviendo ocasionalmente. 6. Saca la rosca fría del horno y voltéala sobre un platón. Vierte la crema de yemas en el centro y a los lados de la misma.

