Dulce de elote Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 12 Deliciosos granos de elote tierno mezclados con azúcar, leche y vainilla. Una especie de natilla que se sirve con trozos de nuez. Ingredientes 3 elotes grandes

1 litro de leche

¼ de kilo de azúcar

1 cucharada de esencia de vainilla

Nuez en mitades o picada, para adornar Cómo hacerlo 1. Rebana los elotes y muélelos en la licuadora con la mitad de la leche. Cuélalos y viértelos en una cacerola. Agrega el azúcar y cocina a fuego medio, meneando de vez en cuando. 2. Cuando empiece a espesar, agrega el resto de la leche y la esencia de vainilla. 3. Sigue meneando hasta que el espesor de la mezcla te permita ver el fondo de la cacerola con los movimientos de la pala. Retira del fuego y viértelo en uno o varios moldes. 4. Adórnalo con nueces y sírvelo cuando se haya enfriado.

