Pay de queso y calabaza Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 1 El queso crema y la calabaza en almíbar hacen una deliciosa combinación en esta receta de pay que se ha convertido en una de mis favoritas. Ingredientes ½ kilo de pulpa de calabaza, en trozos

6 conos chicos de piloncillo, o al gusto

1 ½ paquetes de galletas “Marías”

2 barritas (180 gramos) de mantequilla

¼ de kilo de queso crema

½ lata de leche condensada (200 gramos)

½ taza de leche natural

6 huevos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150° centígrados y engrasa un refractario para pay. 2. Coloca la calabaza en una olla, cúbrela con agua natural, agrega el piloncillo y ponla a hervir hasta que se cueza. 3. Muele las galletas en seco. Agrega la mantequilla hasta formar una pasta uniforme. 4. Cubre la base y las paredes del refractario con la pasta de galletas. 5. Licúa juntos el queso, las leches, la pulpa de calabaza (con un poco de su miel) y los huevos. Vierte sobre la base de galleta. 6. Hornea durante 1 ½ horas o hasta que la costra se haya dorado y el relleno se vea firme. Apaga el horno y no saques el pay hasta que se enfríe. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.