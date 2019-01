Pollo ranchero Eugenia Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El pollo se cuece al vapor cubierto de jitomate, cebolla, chile serrano y cilantro. Al destaparlo durante los últimos minutos de cocción le darás una textura bastante agradable. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

1 pollo en piezas, limpio

½ cebolla, picada

6 ramas de cilantro, picado

4 ó 5 jitomates, en cuadritos

3 chiles serranos (o al gusto), picados

1 pizca de comino

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. En una budinera amplia vierte el aceite y sobre éste acomoda las piezas de pollo, sin encimarlas. Sobre el pollo coloca los jitomates, cebolla, chiles serranos, cilantro, comino, sal y pimienta. 2. Tapa bien y cocina a fuego lento hasta que el pollo se cueza completamente a vapor. Destapa, rectifica la sazón y cocina sin tapar unos minutos para que el pollo se reseque y se dore ligeramente. 3. Sirve, acompañando con una ensalada.

