Frijoles rendidos Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Esta receta de frijoles rendidos (resecos) utiliza una buena cantidad de manteca de acuerdo a la receta tradicional. Si lo prefiere, sustituye ésta por aceite vegetal sin colesterol. Ingredientes 1 kilo de frijoles, cocidos

50 gramos de chiles anchos, sin semillas

1 ó 2 dientes de ajo

1 pizca de cominos

2 clavos de olor

1 pizca de mejorana

1 rama de orégano fresco

1/4 de kilo de manteca Cómo hacerlo 1. Muele bien los frijoles con un machacador. Si utilizas la licuadora, procura que sea con la menor cantidad de caldo posible. 2. Cuece los chiles en agua hirviendo durante unos de minutos para que se ablanden. Licúalos junto con un poco de agua, ajo y los demás condimentos. Cuélalos. 3. Calienta el aceite y vierte la mezcla anterior y fríe hasta que los chiles se vean chinitos, resecos. Agrega los frijoles molidos y cocina a fuego suave, moviendo constantemente, hasta que queden bien rendidos (resecos). 4. Estos frijoles son especiales para acompañar birria o alguna otra carne. También son exquisitos en tacos o sobre tostadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.