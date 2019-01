Nopales con carne de res Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Nopales y carne de res en una salsa de jitomate y chile ancho. Acompaña con frijoles de la olla pra una comida balanceada. Ingredientes ¼ de kilo de jitomates, cocidos

¼ de kilo de nopales, sin espinas y cortados en tiras

2 chiles anchos, sin venas y sin semillas

3 chiles de árbol secos

½ kilo de carne de res, en trozos chicos Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal

1 taza de agua caliente

1 taza de agua caliente

100 gramos de masa Cómo hacerlo 1. Coloca los nopales en una olla y cúbrelos con agua. Deja que hiervan a fuego alto, baja la flama y cocina a fuego suave de 10 a 15 minutos. 2. Mientras, coloca los jitomates otra olla con agua y deja que hiervan. Cocina a fuego medio hasta que los jitomates estén suaves, pero no deshaciéndose, entre 5 y 8 minutos. 3. Pon los chiles a remojar en el agua caliente hasta que estén suaves. Muélelos en la licuadora junto con los jitomates y la masa hasta lograr una salsa homogénea. Cuela. 4. Sazona la carne con la pimienta y fríela en 1 cucharada de aceite hasta que se dore bien. 5. En una budinera amplia mezcla la carne con los nopales y báñalos con la salsa de jitomate licuada. Hierve a fuego suave, moviendo de vez en cuando, durante 5 minutos o hasta que la carne esté suave. 6. Rectifica la sazón y sirve caliente.

