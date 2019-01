Sopa de acelgas y pasta de moño Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 La pasta se cuece "al dente", luego se mezcla en un caldo de pollo con recaudo de jitomate, acelgas y zanahoria sofritas. Una receta rápida, fácil y económica. Ingredientes 100 gramos de pasta de moño

3 zanahorias, peladas y en tiritas delgadas

2 cucharadas de aceite

1 manojo de espinacas, finamente picadas

300 gramos de jitomate ½ cebolla

1 ½ litros de caldo de pollo (lo puedes preparar consomé en polvo)

Sal, al gusto

1. Cuece la pasta de moño de acuerdo instrucciones del paquete, asegurándote de que no se cueza de más. Escurre y reserva. 2. Mientras, coloca los jitomates en un comal y ásalos a fuego medio-alto, volteando de vez en cuando, hasta que la piel se haya quemado y la carne ablandado. Licúalos junto con la cebolla y cuela. 3. Calienta 2 cucharadas de aceite en una olla mediana a fuego medio. Sofríe las tiritas de zanahoria y las espinacas picadas durante 5 minutos. Agrega la mezcla de jitomate y cocina hasta que se reseque. Agrega el caldo y la sal, y cocina hasta que las verduras estén suaves. 4. Agrega la pasta de moño cocida y deja que se caliente. Incorpora la salsa inglesa y retira del fuego.

