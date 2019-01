Crema poblana Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 8 Sopa cremosa de chiles poblanos con un elegante toque de nuez moscada. Deliciosa sobre tiritas de tortilla frita y queso panela. Ingredientes 6 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

½ cebolla chica

1 ½ tazas de agua

45 gramos de mantequilla

1 cucharada de harina

1 ½ cucharaditas de consomé de pollo en polvo

2 tazas de leche Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

1 pizca de nuez moscada, rallada o en polvo

1 taza de crema

Aceite, el necesario

8 tortillas, cortadas en tiritas y fritas

1 queso panela chico, cortado en cuadritos Cómo hacerlo 1. Licúa juntos los chiles poblanos, la cebolla y el agua. Cuela. 2. Calienta la mantequilla a fuego medio y dora la harina sin dejar de mover. Agrega la mezcla de chiles poblanos y el consomé en polvo. 3. Cuando suelte el hervor, agrega la leche, sal, pimienta y nuez moscada. Cocina a fuego muy suave durante 15 minutos. 4. Rectifica la sazón, añade la crema y calienta, sin dejar que hierva, durante unos minutos más. 5. Sirve en platos hondos sobre tiritas de tortilla fritas y cuadritos de panela. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.