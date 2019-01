Crema fina de cilantro con nuez Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una mezcla de hojas de cilantro con nuez y consomé de pollo. Esta crema no lleva leche y se prepara en menos de media hora. Ingredientes 2 litros de caldo de pollo

2 tazas de hojas de cilantro

100 gramos de nuez

2 dientes de ajo

1 cebolla chica, picada

90 gramos de mantequilla

3 cucharadas de harina

Hierve el cilantro en 1 taza de consomé durante tres minutos. 2. Calienta la mitad de la mantequilla a fuego medio y acitrona la cebolla. 3. Licúa el cilantro hervido junto con la nuez, el ajo y la cebolla acitronada. 4. Calienta en una olla mediana la mantequilla restante y dora la harina. Una vez dorada, agrega la mezcla de cilantro y el resto del consomé. Deja que hierva, reduce la flama y cocina a fuego bajo durante 3 minutos más. 5. Rectifica la sazón y sirve.

