Crema de papa, brócoli y poro Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las verduras se sofríen en mantequilla antes de cocerse en agua, lo que le da a esta receta un mejor sabor. Una de las mejores recetas de crema de brócoli que conozco. Ingredientes 1 papa grande, pelada y en trocitos

1 manojo de brócoli, en trocitos

1 poro mediano, en trocitos

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1 lata de leche evaporada

1 taza de leche natural

Calienta la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega la papa, brócoli y poro y sofríe durante varios minutos. Cubre con agua y cocina hasta que se hayan ablandado. 2. Muele las verduras con parte del agua en que se cocieron. Regrésalas a la cacerola, agrega el consomé de pollo y las leches. Sazona con sal y pimienta. Cocina hasta que todo se haya calentado. 3. Sirve con pedacitos de pan frito o croutones.

