Caldo de pollo, res y cerdo Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Este consomé es elegante y refinado. Se prepara con carnes de pollo, res y cerdo y diferentes vegetales. Sin embargo, se sirve sólo el caldo sazonado con vino de jerez y salsa inglesa. Ingredientes 1 pollo, en piezas

¼ de kilo de aguayón de res, en trocitos

¼ de kilo de lomo de puerco, en trocitos

1 taza de garbanza, remojada y pelada

2 zanahorias, peladas y en cubos

1 cebolla, en trozos

1 rama de apio, en cubos

1 rama de cilantro 4 pimientas

2 clavos

2 hojitas de laurel

½ taza de jerez o vino blanco

2 cucharadas de salsa inglesa o al gusto

Sal

Pan rebanado Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo, la carne de res y la carne de cerdo en una olla grande y cubre con el agua. Agrega las garbanzas, zanahoria, cebolla, apio, cilantro, pimientas, clavos, hojas de laurel y sal. Deja que hierva a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego medio-bajo hasta que todo esté bien cocido, aproximadamente 1 hora y media. 2. Cuela y sazona con el vino y la salsa inglesa. Reserva la carne para otra receta. 3. Sirve acompañado con pan rebanado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.