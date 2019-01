Carne de cerdo en mole tapatío Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 6 Trozos de pierna de puerco sellados y guisados en un mole de dos chiles, sin chocolate, que puede prepararse en un periodo de tiempo relativamente corto. Ingredientes 4 ó 5 cucharadas de aceite

1 kilo de pierna de puerco, en trocitos

3 chiles anchos, desvenados y despepitados

3 chiles pasilla, desvenados y despepitados

4 rebanadas de pan birote, frito

1 manzana, en cubos

1 trozo de plátano macho, pelado y rebanado

1 cebolla, rebanada

20 cacahuates, sin cascara 20 almendras

2 jitomates grandes, rebanados

1 raja de canela

Clavos

Pimienta

1 naranja, el jugo

3 ó 4 tazas de caldo de costilla o de pollo (puede prepararse con consomé en polvo)

2 piloncillos, machacados

4 cucharadas de ajonjolí, tostado Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén amplio a fuego medio-alto. Agrega la carne y sella de forma que quede dorada por todos lados. Retira del fuego y reserva. 2. En otro sartén, calienta 2 cucharadas de aceite a fuego medio y fríe ligeramente los chiles, cuidando que no se quemen. Retira y reserva. 3. Fríe en el mismo sartén, por separado, el pan, manzana, plátano, cebolla, cacahuates, almendras, jitomates y especias. Agrega un poco de aceite conforme sea necesario. 4. Coloca los ingredientes fritos en la licuadora, agrega el jugo de naranja, piloncillo y 2 tazas de caldo. Licúa hasta lograr una salsa homogénea y cuela. 5. Vierte la salsa en una cazuela de barro a fuego alto. Agrega 1 taza más de caldo y cuando empiece a hervir baja el fuego, agrega la carne dorada y cocina a fuego lento hasta que la carne se haya cocido completamente y el mole haya espesado. Si es necesario, agrega más caldo. 6. Sirve y adorna con ajonjolí tostado

