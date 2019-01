Aguayón de res a la duquesa Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 El aguayón se sella a fuego alto de forma que conserve sus jugos y se cocina a presión en una salsa de jitomate con tocino, jamón y especias. Ingredientes 50 gramos de tocino

50 gramos de jamón

½ kilo de jitomates

1 cebolla chica, en trozos

1 diente de ajo (o al gusto), pelado

2 rebanadas de bolillo, frito

2 clavos 5 pimientas

1 rajita de canela

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite

1. Coloca el tocino y el jamón en un sartén a fuego medio y cocina hasta que se doren parejo. 2. Asa los jitomates hasta que la piel se haya quemado, pélalos y muélelos con la cebolla, el ajo, el pan y las especias. Cuela y vierte sobre el tocino y el jamón para que se fría un poco durante unos minutos. 3. Agrega el azúcar, sazona con sal y pimienta, tapa y cocina durante unos 10 minutos a fuego suave. Apaga e incorpora la mostaza. 4. Calienta 2 cucharadas de aceite en una olla de presión a fuego medo-alto. Sella la carne hasta que se vea dorada por fuera y vierte la salsa sobre la misma. Tapa la olla y cuando suba la pesión reduce la flama y cocina durante 45 minutos o el tiempo necesario para que suavice.

