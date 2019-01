Pechugas de pollo en crema de huitlacoche Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Milanesas de pollo rellenas de un guiso de chile poblano y elotes, y bañadas en una crema de huitlacoche con jitomate y cebolla Ingredientes 1 cucharadas de aceite

1 diente de ajo, picado

1 chile serrano, picado

2 chiles poblanos, asados, desvenados y en rajas

1 lata mediana (250 gramos) de granos de elote, escurridos

Sal

4 milanesas delgadas de pollo

4 rebanadas de queso o panela Crema 1 cucharada de aceite

1 trozo de cebolla, picada

1 jitomate, picado

1 taza de huitlacoche, picado (fresco o de lata)

1 taza de caldo de pollo (puedes prepararlo con consomé en polvo)

1. Precalienta el horno a 160° centígrados. 2. Calienta 1 cucharada de aceite a fuego medio y sofríe el ajo, el chile y las rajas de poblano durante unos minutos. Cuado esté acitronado, agrega el elote y la sal y cocina durante un par de minutos más. 3. En un trozo de papel aluminio, acomoda 1 milanesa y coloca en el centro de la misma 1 cucharada sopera de guisado y 1 rebanada de queso o panela. Enrolla la milanesa y envuelve con el papel aluminio en forma de tamal. 4. Acomoda los rollitos sobre una charola o refractario y hornea durante 45 minutos. 5. Mientras, prepara la salsa. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola chica a fuego medio. Sofríe juntos la cebolla y el jitomate durante 5 minutos. Agrega el huitlacoche y deja que se caliente. 6. Vierte esta mezcla dentro del vaso de la licuadora y licúa junto con una taza de caldo de pollo. Regresa la mezcla a la cacerola y deja que hierva ligeramente. Agrega el guisado de elote sobrante y la crema. Apaga el fuego para evitar que la crema hierva y se corte. 7. Saca los rollos de carne del horno, retira el papel aluminio y córtalos en forma diagonal. Sirve y baña con la crema de huitlacoche.

