Pechugas de pollo en salsa de de guajillo y tequila Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Estas pechugas de pollo al horno van rellenas de queso crema. Al servirse se bañan en una salsa de tequila con chile guajillo y jugo de naranja. Ingredientes 4 pechugas de pollo, sin hueso

190 gramos de queso crema

Aceite, el necesario

Sal y pimienta

2 cucharadas de cebolla 1 diente de ajo

¼ de taza de tequila

4 chiles guajillo, sin semillas y ablandados en agua caliente

2 tazas de jugo de naranja

1 ó 2 cucharadas de fécula de maíz Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados. 2. Con la ayuda de un cuchillo haz un corte lateral en las pechugas y rellénalas con queso crema. 3. Sazona las pechugas con sal y pimienta y fríelas en una sartén con poco aceite caliente hasta que queden doradas de ambos lados. 4. Acomódalas en un refractario extendido y cúbrelas con papel aluminio. Hornea durante 25 minutos. 5. Mientras, sofríe la cebolla y el ajo en un sartén con un poco de aceite. Vierte cuidadosamente el tequila y cocina unos minutos para que se evapore el alcohol. Licúa la mezcla junto con el jugo de naranja y los chiles. 6. Vierte la salsa esto en una cacerola con un poco de aceite y fríe durante 5 minutos. 7. Mezcla la fécula de maíz en un poco de agua fría, hasta disolver, y agrégala a la salsa. Cocina durante 3 minutos sin dejar de mover. Sazona con sal y pimienta, y cocina hasta que la salsa se haya espesado. 8. Sirve sobre el pollo y acompaña con una ensalada.

