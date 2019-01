Falda de res en salsa de chipotle Tiempo Total 1 H 9 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 24 Min Porciones 6 La carne se dora y se baña de una salsa de jitomates asados con chiles chipotles, luego se cocina lentamente hasta que queda bien suave. Si deseas utilizar la olla express prepara sólo la mitad de la salsa. Ingredientes 8 chiles chipotles, adobados (o al gusto)

2 jitomate, asado y pelado

1 taza de caldo de pollo o de costilla (puede prepararse con consomé en polvo)

Sal, al gusto

3 cucharadas de aceite

1 kilo de falda de res, en trozos Cómo hacerlo 1. Coloca los jitomates en un comal y ásalos a fuego medio, volteando de vez en cuando, hasta la piel se haya quemado y la carne ablandado. Pélalos y licúalos junto con los chipotles y la sal. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio. Vierte la salsa y cocina durante 5 minutos. Añade el caldo y rectifica la sazón. Cocina durante 5 minutos más a fuego lento y retira del fuego. 3. Calienta el resto del aceite en una cacerola a fuego medio-alto y fríe la carne hasta que se dore uniformemente. Vierte la salsa sobre la carne, deja que suelte el hervor y reduce la flama. Tapa y cocina a fuego suave hasta la carne esté suave y la salsa se haya consumido.

