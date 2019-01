Pollo estilo Tepic Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 3 Este pollo se cuece, luego se fríe ligeramente en un poco de aceite. Se sirve con papas bañado en una salsa de jitomate. Ingredientes ½ pollo, en raciones

1 cebolla, partida a la mitad

Sal y pimienta, al gusto

60 gramos de manteca o aceite

350 gramos de papas

1 cucharada de vinagre Aceite, al gusto

350 gramos de jitomates, cocidos

¼ de cucharadita de orégano seco, molido

½ cucharada de chile piquín en polvo

½ lechuga Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo y 1/2 cebolla en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que hierva a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne esté suave. Retira el pollo de la olla y reserva el caldo para otro uso. 2. Cocina las papas en agua hirviendo hasta que puedas picarlas fácilmente con un tenedor, entre 10 y 15 minutos dependiendo del tamaño. Deja enfriar un rato, rebana y fríe durante unos minutos en un sartén a fuego medio-alto. Sazona con vinagre, sal y pimienta. 3. Coloca los jitomates en una cacerola, cúbrelos con agua y deja que hiervan. Cocina a fuego medio hasta que los jitomates estén suaves, pero no deshaciéndose, entre 5 y 8 minutos. Licúalos junto con el agua en que se cocieron y ½ cebolla. Cuela y reserva. 4. Cuando el pollo esté listo, escúrrelo y fríelo en una cacerola con poco aceite para que se dore uniformemente, aproximadamente 2 minutos por lado. Colócalo en un platón y acomoda alrededor del mismo las papas fritas. 5. Baña el pollo con la salsa de jitomate, espolvorea con orégano y chile piquín, y adorna con la lechuga.

