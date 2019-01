Pollo suave con chipotle Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pollo cocido en una salsa de jugo de naranja y chile chipotle. Queda tan suave que se desprende fácilmente al tocarlo con el tenedor. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 pollo mediano, partido en piezas

Sal y pimienta, al gusto

2 chiles chipotles de lata, en adobo

¼ de taza de salsa cátsup

1 diente de ajo

½ taza de jugo de naranja natural

Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio. 2. Salpimienta el pollo y colócalo en la cacerola amplia. Tapa y cocina durante 5 minutos. Destapa y voltea las piezas. Una vez que se ha dorado ligeramente por los dos lados, retira la grasa de la cacerola. 3. Licúa juntos el chile chipotle, salsa cátsup, ajo, jugo de naranja y agua. Vierte sobre el pollo y tapa para que se sazone. Cocina a fuego suave durante aproximadamente 20 minutos o hasta que el pollo esté bien suave y la mayor parte del líquido se haya evaporado.

