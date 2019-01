Caldo de tres carnes Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Caldo de pollo, res y cerdo con chile pasilla y 7 diferentes vegetales. Si quieres ahorrar tiempo utiliza una olla de presión Ingredientes ½ kilo de pollo, en trocitos

½ kilo de carne de res, en trocitos

½ kilo de espinazo de cerdo, en trocitos

½ cabeza chica de ajos

1 cebolla

Sal, al gusto

3 jitomates, picados

1 manojo de espinacas, limpias y picadas grueso

100 gramos de ejote, limpios y en trozos 2 zanahorias, peladas y picadas

2 calabacitas, en rebanadas

2 papas medianas, peladas y en trozos

2 cucharadas de arroz, lavado

1 chile pasilla

1/2 taza de agua caliente

Aguacate, en rebanadas

Salsa mexicana, para servir Cómo hacerlo 1. Coloca las carnes, ajo y cebolla en una olla grande. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne esté suave. 2. Mientras, remoja el chile pasilla el agua caliente para que se suavice. Licúa con el agua en que se remojó y cuela. 3. Cuando la carne se haya cocido, agrega el chile pasilla molido, así como el jitomate, espinacas, ejotes, zanahorias, calabacitas, papas, arroz y chile pasilla.

Cocina a fuego lento y apaga cuando las verduras estén bien cocidas. 4. Desecha la cebolla y los ajos. Sirve bien caliente y decora cada plato con rebanadas de aguacate y salsa mexicana.

