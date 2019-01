Pimientos rellenos de pollo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Los pimientos se rellenan de una mezcla de pollo, apio, cebolla y queso crema; y se cubren con queso parmesano antes de hornearse. Utiliza pimientos de diferentes colores para que luzcan más atractivos en la mesa. Ingredientes 4 pimientos morrones chicos

3 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de cebolla, finamente picada

½ taza de apio, picado

1 taza de pollo, cocido y en cubitos

100 gramos de queso crema

Sal y pimienta, al gusto

Corta la parte superior de los pimientos y retira las semillas, cuidando de no romperlos. 2. En una sartén calienta la mantequilla a fuego medio. Agrega la cebolla y el apio y cocina hasta que se vean transparentes. Incorpora el pollo, el queso crema, la sal y la pimienta. Cocina unos minutos más hasta que el pollo se caliente. 3. Rellena los pimientos con la mezcla anterior y cúbrelos con una capa de queso parmesano. 4. Acomódalos en una charola para horno y hornea por 15 minutos a 180° centígrados o hasta que los pimientos estén cocidos.

