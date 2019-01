Paquetes de pollo rellenos de flor de jamaica Tiempo Total 36 Min Tiempo Activo 16 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Milanesas de pollo rellenas de jamaica y bañadas en una salsa dulce de piña y chile guajillo. Una verdadera delicia en menos de 50 minutos. Ingredientes 1 ½ tazas de flores de jamaica

Aceite vegetal

3 cucharadas de cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

4 milanesas de pechuga de pollo

Sal y pimienta, al gusto Salsa ¼ de taza de azúcar

3 rebanadas de piña natural, finamente picada

3 chiles guajillo, sin semillas y picados

¼ de taza de vinagre de manzana

1 taza de agua Cómo hacerlo 1. Coloca las flores de jamaica en una cacerola. Cubre con suficiente agua y cocina hasta que suelte el hervor. Cuela y exprime con el puño para quitarles el exceso de agua. 2. En una sartén calienta aceite y sofríe cebolla y ajo hasta que acitronen. 3. Agrega la flor de jamaica, mueve para impregnarla y que se vea brillosa. Retira del fuego y reserva. 4. Coloca las milanesas en un platón y sazónalas con sal y pimienta. Reparte sobre éstas las flores de jamaica, dóblalas como quesadilla y préndelas con palillos. 5. Fríe las milanesas de pollo en aceite, a fuego suave, hasta que estén cocidas y doradas, aproximadamente 8 minutos por lado. 6. Mientras, prepara la salsa. Calienta el azúcar, piña, chiles, vinagre de manzana y agua a fuego medio hasta que la piña esté suave. Retira del fuego y licúa hasta obtener una salsa homogénea. Vierte en un en un tazón y baña con ésta las Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.