Burritos de pollo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 20 Las tortillas de harina se rellenan con una picadillo de pollo y verduras guisado en una salsa de jitomate con chiles ancho y mirasol. Ingredientes 1 kilo de pechuga de pollo

1 trozo de cebolla

2 papas, bien lavadas

2 zanahorias, bien lavadas

Sal

1 chile ancho, desvenado y despepitado

1 chile mirasol o chilacate, desvenado y despepitado

5 jitomates 1 diente de ajo, pelado

1 cucharadita de aceite

1 cucharadita de fécula de maíz

½ lata de chícharos, escurridos

20 tortillas de harina

1 taza de crema

250 gramos de queso para gratinar, rallado (Oaxaca o Chihuahua) Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo, cebolla, papas y zanahoria en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que las verduras se hayan ablandado y el pollo cocido. Una vez cocidos, pica las papas y las zanahorias, y desmenuza el pollo. 2. Mientras, en una olla con agua a fuego medio-alto, cuece los jitomates junto con los chiles, hasta que los jitomates estén suaves y los chiles blandos, aproximadamente 8 minutos. 3. Muele juntos los jitomates, chiles y ajo con un poco de sal. 4. Calienta 1 cucharadita de aceite en un sartén a fuego medio, agrega el pollo desmenuzado y fríe durante unos minutos para que quede dorado. Agrega la salsa de jitomate con chile, la fécula de maíz y sofríe durante 3 minutos. 5. Luego añade las papas, zanahorias y chícharos. Si es necesario, agrega un poco de caldo de pollo. Cocina durante 5 minutos a fuego lento para que tome un mejor sabor. 6. Rellena las tortillas con el picadillo, enróllalas y colócalas en un refractario engrasado con mantequilla. Baña con la crema y espolvorea con el queso. Hornea durante 10 minutos en el horno precalentado a fuego moderado (170° centígrados). Procura, que los burritos queden dorados, pero suaves. 7. Sirve calientes y acompaña con ensalada fresca.

