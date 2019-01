Salsa de dos chiles para enchiladas rojas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 6 Una salsa para enchiladas diferente a la tradicional. Se prepara con caldo de pollo y chiles ancho y pasilla. Ingredientes 3 chiles pasilla secos

3 chiles anchos secos

2 dientes de ajo

1 cebolla picada

4 cucharadas de mantequilla 4 cucharadas de harina

3 tazas de caldo de pollo

1 cucharadita de orégano

1 pizca de comino molido

Sal al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175 °C. 2. Coloca los chiles en una charola para hornear y tuesta ligeramente en el horno. (Nota: cuando empiecen oler es que ya están listos). 3. Saca del horno y abre a la mitad. Retira las semillas de los chiles y colócalos en un recipiente con suficiente agua hirviendo como para cubrirlos. Déjalos reposar durante 30 minutos y sácalos del agua. No deseches el agua. Raspa la pulpa del interior de los chiles y desecha las cáscaras. Regresa la pulpa al agua y reserva. 4. Derrite la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Agrega la cebolla, y sofríe hasta que se vea transparente. Añade la harina y mezcla bien, luego incorpora el caldo; cocina, sin dejar de mover, hasta que se haya espesado. Agrega la pulpa de los chiles, comino y orégano. 5. Vierte todo dentro del vaso de la licuadora o procesador de alimentos, y licua hasta tener un puré homogéneo. Sazona con sal al gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

