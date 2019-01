Enchiladas encacahuatadas Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Enchiladas con pollo en salsa de chile poblano con crema y cacahuates. En esta receta las tortillas no se pasan por aceite, lo cual las hace mucho más ligeras. Ingredientes 1/2 pechuga de pollo

2 hojas de laurel

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

Sal, al gusto

3 chiles poblanos Aceite, el necesario

1 taza de crema

250 gramos de cacahuates con sal

1 taza de leche

1. Coloca el pollo, cebolla y ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que esté suave. Desmenuza. 2. Asa los chiles poblanos directamente sobre la flama hasta que se hayan ampollado uniformemente. Mételos a una bolsa de plástico o de papel para que suden durante unos minutos. Pélalos y límpialos de semillas. 3. En una sartén con aceite caliente fríe ligeramente el cacahuate, cuidando que no se dore. 4. Licúa juntos, el chile poblano, cacahuate, crema, leche y sal. 5. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio y vierte la salsa anterior. Cocina durante 5 minutos para que se sazone bien. 6. Rellena las tortillas con la pechuga desmenuzada, enróllalas en forma de taco y colócalas en una sartén amplia y engrasada a fuego medio. Voltéalas para que se doren ligeramente y se calienten bien. Luego báñalas con la salsa verde, adorna con cacahuates y crema, y sirve.

