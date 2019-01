Guiso de antaño Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 10 Esta receta lleva carne de res, de cerdo y de pollo, así como diversos vegetales guisados en un caldo sazonado con chiles anchos y mirasol. Ingredientes ½ kilo de carne maciza de res, en trocitos

½ kilo de carne maciza de cerdo, en trocitos

½ kilo de chambarete de res, en trocitos

1 pechuga de pollo, en trocitos

2 cebollas, cuarteadas

3 dientes de ajo

2 hojas de laurel

Sal y pimienta, al gusto

5 chiles anchos, asados y sin semillas 5 chiles mirasol, asados y sin semillas

1/2 taza de agua

1 taza de ejotes, cortados en trocitos

3 zanahorias, rebanadas

3 elotes, partidos en 3 trozos cada uno

1 taza de verdolagas, limpias y en trozos

3 calabacitas, en trozos

1. Coloca las carnes, 1 cebolla, 1 diente de ajo y 2 hojas de laurel en una olla. Cubre con agua y agrega sal y pimienta al gusto. Cocina a fuego medio-alto hasta que las carnes se hayan ablandado un poco. 2. Licúa la cebolla y ajo restantes junto con los chiles, ½ taza de agua y sal al gusto, hasta lograr una mezcla homogénea. Cuela y vierte dentro de la olla con las carnes. 3. Añade los ejotes y las zanahorias y cuece durante 5 minutos más. Agrega los elotes, verdolagas, calabazas y chícharos. Reduce la flama a fuego medio y cocina hasta que la carne y los vegetales estén suaves y bien cocidos.

