Pechugas de pollo en hojas de plátano Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Milanesas de pollo se cubren con panela, cebolla, jitomate y hierbas; luego se cuecen al vapor hasta que quedan bien suaves. Ingredientes 2 hojas de plátano, en rectángulos de 30 x 30 cms.

6 milanesas de pechuga de pollo

Sal y pimienta, al gusto

200 gramos de queso panela, rebanado

1 cebolla, fileteada 2 jitomates, en rebanadas delgadas

¼ de taza de perejil, picado

¼ de taza de epazote, picado

6 hojas de aguacate Cómo hacerlo 1. Remoja las hojas de plátano en agua caliente, hasta que se suavicen. Reserva 2. Sazona el pollo con sal y pimienta. 3. Coloca cada pechuga en 1 trozo de hoja de plátano. Sobre cada pechuga pon 1 ó 2 rebanadas de panela y encima del queso distribuye la cebolla, jitomate, perejil, epazote y hojas de aguacate. 4. Envuelve bien, como si fueran tamales, y coloca dentro de una vaporera a fuego medio-alto. Cocina durante 45 minutos o el tiempo necesario para que el pollo esté bien cocido. 5. Sirve con salsa verde.

