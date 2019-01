Adobo con cerdo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El adobo es un mole dulce, típico de la comunidad de San Martín de las Flores, Jalisco. Esta receta se preparaba tradicionalmente para festejos especiales. Ingredientes 1 kilo de carne de cerdo (costillas y carne en trozos)

Aceite

Sal, al gusto

125 gramos de chile chilacate ancho, desvenado y sin semillas

4 pizcas de orégano fresco

2 pizcas de canela

Agua, la necesaria 4 tablillas de chocolate de mesa, en trocitos

½ kilo de piloncillo

¼ de taza de harina, disuelta en 1 taza de agua

1 cucharada de azúcar

Cebolla, al gusto

Lechuga, al gusto Cómo hacerlo 1. Sazona la carne con sal y fríela en un sartén con un poco de aceite a fuego medio-alto. 2. Muele el orégano con la canela con 1/4 de taza de agua y agrega a la carne mientras se está dorando. Deja que la carne se dore completamente. 3. Licúa el chilacate con un poco de agua, sólo la suficiente como para que se muela con facilidad. Cuélalo y viértelo sobre la carne ya dorada. Reduce el fuego a medio. 4. Agrega las 4 tablillas de chocolate, el piloncillo troceado y la harina. Mueve constantemente para que evitar que se pegue y se queme. Deja que se desbaraten el chocolate y el piloncillo para que forme una mezcla espesa. Cocina hasta que la carne se haya suavizado. 5. Puedes acompañar con sopa de arroz roja, rebanadas de cebolla desflemada y hojas de lechuga. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.