Pollo enchilado Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Las piezas de pollo se cubren de una salsa de chile ancho, luego se envuelven en hojas de vástago (plátano) y se cuecen al vapor. Ingredientes 7 chiles anchos, desvenados y sin semillas

2 tazas de agua caliente

¼ de taza de vinagre

3 dientes de ajo

2 cebollas chicas

½ taza de aceite

Sal y pimienta

1 pollo en piezas

12 trozos de hoja de vástago (plátano), suavizadas* Para servir 1 lechuga

2 aguacates

1 cebolla, en rebanadas delgadas

1 manojo de rábanos, lavados y cortados en flor Cómo hacerlo 1. Tuesta ligeramente en un comal a fuego medio y luego remójalos en el agua caliente hasta que se suavicen. Muélelos con el vinagre, los dientes de ajo y 2 cebollas hasta lograr una salsa uniforme. Si es necesario, agrega un poco del agua en que se remojaron. 2. Vierte en una cacerola con 1 cucharada de aceite caliente. Sazona con sal y pimienta y fríe hasta que espese. 3. Ya espesa esta salsa, retira del fuego y cubre con ella las piezas de pollo. Envuelve en hojas de vástago cada una de las piezas de pollo, envuelve como si fueran tamales y cuece a vapor hasta que la carne esté bien cocida, aproximadamente 1 hora. 4. Retira las hojas de vástago y coloca las piezas de pollo en el centro de un platón. 5. Adorna con la lechuga, tiras de aguacate, rebanadas de cebolla y rabanitos Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.