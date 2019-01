Pollo Oaxaca Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 1 H Porciones 8 Deliciosa tradición oaxaqueña. Las piezas de pollo reposan en un adobo de chile ancho y guajillo, luego se cubren con una salsa de jitomate, se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor hasta que se suavizan al punto que se deshacen en tu boca. Ingredientes Adobo 8 hojas de plátano (de 20 x 30 centímetros)

8 piezas de pollo

8 trozos de papel aluminio

3 cucharadas de aceite

5 chiles guajillo, desvenados y despepitados

3 chiles anchos, desvenados y despepitados

½ cebolla blanca, en rebanadas gruesas

10 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 taza de caldo de pollo

Sal y pimienta Para cubrir 2 cucharadas de aceite

2 cebollas moradas, en rebanadas delgadas

600 gramos de jitomate, rebanado

1 pizca de sal

8 hojas de aguacate, frescas Cómo hacerlo 1. Lava las hojas de plátano y ponlas a hervir en agua durante 15 minutos para que se suavicen. Escúrrelas. 2. Calienta 3 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio, pasa los chiles por el aceite caliente para que se doren por ambos lados, cuidando que no se quemen. Ponlos a remojar durante 10 minutos en 1 taza de agua caliente. 3. En la misma grasa de los chiles, sofríe la ½ cebolla blanca hasta que se vea transparente. Agrega los ajos enteros y sofríe hasta que queden transparentes también. Retira los ajos del sartén y muélelos junto con los chiles con un poco del agua en que se remojaron. 4. Vierte esta mezcla dentro del sartén con la cebolla y agrega las hojas de laurel, caldo, sal y pimienta al gusto. Deja que hierva. 5. Vierte el adobo en un tazón y agrega las piezas de pollo. Tapa y deja marinar durante 30 minutos dentro del refrigerador. 6. Mientras, calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén. Acitrona las 2 cebollas moradas, agrega el jitomate rebanado y un poco de sal, y cocina durante 10 minutos. 7. Sobre un trozo de papel aluminio coloca 1 hoja de plátano, luego 1 hoja de aguacate, 1 pieza de pollo, 2 cucharadas del adobo y 2 cucharadas de la salsa de jitomate y cebolla. 8. Forma paquetitos, bien sellados. Cuécelos en una vaporera a fuego alto durante 1 hora. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.