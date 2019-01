Pechugas rellenas de huitlacoche en salsa verde Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Las pechugas se rellenan con una mezcla de huitlacoche, epazote y chile serrano; luego se fríen y terminan de cocerse en una salsa de tomates verdes con chiles poblanos y flor de calabaza. Ingredientes Relleno 1 cebolla, finamente picada

1 barrita de mantequilla

½ kilo de huitlacoche, picado

1 cucharada de epazote, picado

2 chiles serranos, finamente picados

Sal, al gusto

6 milanesas de pechuga de pollo Salsa 1 kilo de tomates verdes

½ cebolla, en trozos

3 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

3 manojos de flor de calabaza

1 cucharada de aceite

Consomé de pollo en polvo Cómo hacerlo 1. Relleno:

Acitrona la cebolla en un poco de mantequilla. Agrega el huitlacoche, epazote, chiles serranos y sal. Sazona bien. 2. Rellena las pechugas con la mezcla anterior, enróllalas sostenidas con palillos y fríelas en el resto de la mantequilla hasta que queden doradas. 3. Salsa:

Hierve los tomates, la cebolla, los chiles poblanos y la flor de calabaza. Después muélelos juntos en la licuadora y viértelos en una cacerola con 1 cucharada de aceite caliente. Sazona con el consomé en polvo y cocina a fuego medio hasta que espese. 4. Retira los palillos de las pechugas y colócalas dentro de la salsa. Cocina hasta que las pechugas se hayan cocido completamente.

