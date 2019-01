Enfrijoladas negras con pollo Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Un platillo delicioso y rápido que puede prepararse en un dos por tres con ingredientes que casi todos tenemos en casa. Usa pollo del día anterior o compra la pechuga ya cocida si necesitas ahorrar tiempo. Ingredientes 500 gramos de frijoles negros de la olla

1 taza de leche entera de vaca

1 trozo pequeño de cebolla

500 gramos de tortillas de maíz

1/4 taza de aceite

1 pechuga de pollo, cocida y desmenuzada 1 lechuga romana

1/2 cebolla, fileteada

1/4 300 gramos de queso fresco, desmoronado

250 gramos de crema

Muele en la licuadora los frijoles negros junto con la leche y 1 trozo pequeño de cebolla, hasta formar una salsa espesa. Si le falta líquido, agrega un poco de caldo de frijoles. Calienta a fuego moderado. 2. Sofríe las tortillas en el aceite bien caliente, sin dorarlas. Pásalas por la salsa de frijoles y rellénalas con la pechuga de pollo. 3. Sírvelas recién hechas en un plato con cama de lechuga finamente picada. Adorna con cebolla fileteada, queso fresco y crema.

