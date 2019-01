Enchiladas de cacahuate Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Una receta tan original como deliciosa. La salsa de las enchiladas se prepara con chiles poblanos, crema, leche y, por supuesto, cacahuate. Ingredientes 1 cebolla, finamente picada

1/2 de taza de aceite

150 gramos de cacahuates, pelados

½ birote o pan blanco, partido en cubitos

6 chiles poblanos, asados, limpios y en rajas

½ taza de crema 2 tazas de leche

Sal, al gusto

18 tortillas de maíz

1 pechuga de pollo, cocida y deshebrada

½ lechuga, picada y desinfectada

150 gramos de queso, rallado Cómo hacerlo 1. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén mediano a fuego medio. Agrega la cebolla y sofríe hasta que esté transparente o acitronada, aproximadamente 5 minutos. 2. Agrega los cacahuates y los cubitos de pan. Cuando comiencen a dorarse, incorpora las rajas de chile poblano, crema, leche y sal. Cocina a fuego bajo, hasta que se espese. 3. En un sartén chico calienta el resto del aceite a fuego medio alto. Fríe ligeramente las tortillas, una por una. Pasa cada tortilla frita a la salsa de cacahuate, rellénala de pollo, dóblala por mitad y coloca 3 en cada plato. 4. Sirve con lechuga y queso rallado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

