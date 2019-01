Pastel de pollo chinampa Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 Capas de tortilla, pollo deshebrado y una mezcla de elotes tiernos con calabacitas y flor de calabaza; se bañan en una salsa cremosa de chile poblano antes de entrar al horno para gratinarse a la perfección. Ingredientes 1/4 de taza de aceite vegetal

12 tortillas de maíz

3 elotes tiernos, rebanados

1 cebolla, picada

2 chiles jalapeños, picados

½ kilo de calabacitas, picadas en crudo

3 manojos de flor de calabaza, limpias y en tiritas Sal, al gusto

3 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

1 taza de caldo de pollo casero

1 taza de crema

1 pechuga de pollo, cocida y deshebrada

1 taza de queso, rallado Cómo hacerlo 1. Calienta ¼ de taza de aceite en un sartén a fuego medio-alto. Sumerge las tortillas, una por una, durante unos 5 segundos. Una vez listas, córtalas en cruz en 4 partes. 2. Retira el exceso de aceite del sartén y fríe en éste el elote, cebolla y jalapeño durante 5 minutos. Agrega las calabacitas y cocina durante 3 minutos. Añade la flor de calabaza y sazona con sal. Cocina durante otros 2 minutos y apaga. 3. Muele en la licuadora los chiles poblanos, el consomé y la crema, hasta lograr una consistencia uniforme y espesa. 4. Precalienta el horno a fuego medio, 180° centígrados. 5. En un refractario extendido, arma el pastel poniendo una capa de trozos de tortilla, pollo deshebrado, guiso de elote, salsa de chile poblano, queso y así sucesivamente hasta terminar con una capa de queso bañada con la salsa restante. 6. Hornea durante 25 minutos y sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

