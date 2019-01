Pollo con curry y plátano Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pollo con un toque oriental para matar la rutina a la hora de comer. Este pollo es un poco cremoso y se sirve con arroz blanco y plátanos fritos. Ingredientes 6 cucharadas de mantequilla

2 dientes de ajo, martajados

1 cebolla, en trozos

2 cucharadas de curry en polvo

1 cucharadita de cominos, molidos

1 pollo, cortado en piezas 1 taza de leche evaporada

1 taza de caldo de pollo

Sal

8 plátanos dominicos ó 2 plátanos machos

3 tazas de arroz blanco, cocido

Derrite 3 cucharadas de mantequilla en una cacerola a fuego alto. Agrega el ajo y la cebolla, y sofríe durante 4 minutos a fuego alto. Agrega el curry, revuelve y deja al fuego 5 minutos más. 2. Añade los cominos y las piezas de pollo. Cocina, volteando varias veces, hasta que se hayan dorado. 3. Vierte la leche evaporada y el caldo de pollo sobre las pechugas. Mezcla bien, tapa la cacerola y baja la flama. Cocina hasta que el pollo esté suave. Rectifica la sazón. 4. Aparte, calienta el resto de la mantequilla en un sartén a fuego medio y fríe los plátanos hasta que queden ligeramente dorados. 5. Para servir, acomoda el pollo en un platón el pollo, rodea con el arroz blanco y los plátanos. Espolvorea con el cacahuate tostado.

