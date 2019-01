Pollo marinado en limón Tiempo Total 3 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El pollo se marina durante por lo menos 2 horas en una mezcla de limón ajo y especias. Luego se sofríe en la estufa y termina de cocinarse en el horno con jitomates, cebolla, morrón y queso. Ingredientes 1 pollo mediano, en piezas

½ taza de jugo de limón

3 dientes de ajo, asados y machacados

Sal y pimienta, al gusto

1 pizca de orégano

Aceite, el necesario 2 jitomates, pelados y rebanados

½ cebolla, rebanada

½ chile morrón, en tiras

4 cucharadas de queso seco, rallado

Pon a marinar las piezas de pollo en jugo de limón con dientes de ajo, pimienta, orégano y sal. Debe marinarse durante por lo menos 2 horas, dentro del refrigerador. 2. En una budinera amplia, fríe las piezas de pollo hasta que estén doradas, aproximadamente 4 minutos por lado. Una vez doradas, cúbrelas con rebanadas de jitomate, de cebolla y tiras de chile morrón. Báñalas con el jugo en que marinó el pollo y espolvoréalas con el queso rallado y las galletas molidas. 3. Cuando el pollo empiece a soltar su jugo y los vegetales se hayan cocido, pásalo todo a un refractario amplio, sin encimar las piezas de pollo, y hornea a fuego moderado, 160° centígrados, durante 15 minutos o hasta que el pollo se haya cocido y la salsa esté espesa.

