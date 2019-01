Pollo en salsa de almendra con chile serrano Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Pollo en una salsa espesa de almendras tostadas con jitomates y chiles serranos asados. Delicioso sobre una cama de arroz blanco. Ingredientes 1 pollo, en piezas

1 trozo de cebolla

4 dientes de ajo, frescos

Sal, al gusto

2 jitomates Chiles serranos, asados, al gusto

1 trozo de pan, de caja o birote

2 cucharadas de aceite

50 gramos de almendras, tostadas

2 pimientas Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo, cebolla y 2 dientes de ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne esté suave. 2. Asa los jitomates, 2 dientes de ajo y chiles serranos en el comal. Fríe el pan en 1 cucharada de aceite a fuego medo. 3. Licúa los jitomates, ajos y chiles asados junto con el pan, almendras y pimientas, hasta lograr una salsa uniforme. 4. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio, vierte la mezcla anterior y cocina durante unos minutos. Agrega el pollo y cocina a fuego bajo durante 5 ó 10 minutos más, hasta que la carne tome el sabor de la salsa. Si es necesario, agrega un poco del caldo del pollo, pero recuerda que la consistencia de la salsa debe ser un poco espesa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.