Mole ranchero de espinazo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Espinazo de cerdo en un mole un poco diferente a base de cuatro chiles, semillas de ajonjolí, jitomates y tomates. Sírvelo con cebolla desflemada. Ingredientes 1 kilo de espinazo de cerdo

¾ de litro de agua

2 hojas de laurel

2 dientes de ajo

1 cebolla mediana

2 jitomates chicos

Sal, al gusto

2 chiles mirasol, sin semillas

1 ½ chiles anchos, sin semillas 1 chile pasilla, sin semillas

Chiles de árbol

1 cucharadita de las semillas de los chiles

2 cucharaditas de ajonjolí

3 clavos de olor

4 pimientas

¼ de kilo de masa de maíz

Coloca el espinazo en una olla junto con el agua, hojas de laurel, 1 diente de ajo, ½ cebolla, jitomate y sal al gusto. Deja que hierva y cuece a fuego medio hasta que la carne se haya suavizado. 2. Tuesta los chiles en un comal a fuego medio bajo, volteándolos constantemente para evitar que se quemen. Tuesta también las semillas de los chiles y el ajonjolí. En el mismo comal asa 1 diente de ajo y ½ cebolla. 3. Coloca los chiles, semillas, ajonjolí, ajo y cebolla en una licuadora. Agrega los clavos, pimientas, tomates verdes, jitomate, masa de maíz, sal, y una parte del caldo de la carne. Licúa hasta lograr una salsa uniforme. 4. En una cazuela, preferentemente de barro, calienta el caldo de la carne restante. Cuando empiece a hervir, vierte la salsa licuada poco a poco y revolviendo para evitar que la masa forme grumos. Deja que hierva a fuego medio durante 10 minutos, sin dejar de mover. Agrega la carne y deja que hierva durante otros 2 ó 3 minutos más. Sirve caliente.

