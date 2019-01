Birria de pollo y ajonjolí Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El caldo de esta birria de pollo obtiene su sabor de una salsa de jitomates asados con chiles mirasol, ajo y ajonjolí. Ingredientes 6 piezas de pollo

1/2 cebolla

1 diente de ajo

Sal, al gusto

5 chiles mirasol

2 dientes de ajo

100 gramos de ajonjolí, tostado

½ kilo de jitomates

3 hojas de laurel Para servir Cebolla picada

Rebanadas de limón

Tostadas Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo, cebolla y ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya ablandado, alrededor de 25 minutos. Deshebra el pollo y reserva el caldo. 2. Coloca los jitomates en un comal y ásalos a fuego medio, volteando de vez en cuando, hasta la piel se haya quemado y la carne ablandado. Pélalos. 3. Pon los chiles a remojar en agua caliente, cuando estén suaves, muélelos en la licuadora con los ajos y vierte esto al caldo de pollo. Deja que hierva. 4. Pon el ajonjolí a dorar, a tono medio, pues si se pasa de dorado puede amargar. 5. Licua los jitomates con el ajonjolí tostado y vierte esto dentro de la olla con el caldo de pollo. 6. Agrega las hojas de laurel y el pollo cocido y desmenuzado. Deja cocinar durante 20 minutos. Rectifica la sazón. 7. Sirve la birria espolvoreada de cebolla picada y gotas de jugo de limón al gusto.

Acompaña con tostadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.