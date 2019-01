Salsa espesa Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 15 Esta salsa debe su nombre a su consistencia, la cual debe ser espesa, como de dip. Ideal para servirse con todo tipo de cortes de carne de res. Ingredientes 1/2 taza de aceite de oliva

2 kilos de cebolla, rebanada

1 cabeza de ajo, pelados

1/2 kilo de chile verde

1/4 taza de salsa inglesa

Rebana la cebolla y haz un pequeño corte de lado en los chiles para evitar que exploten. 2. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Agrega la cebolla, ajo y chiles; y fríe hasta que tomen un color dorado. Agrega la salsa inglesa y el Jugo Maggi®, y cocina durante 5 minutos más. 3. Licúa la mezcla anterior hasta lograr una salsa espesa, pero uniforme.

