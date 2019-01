Spaghetti con flor de calabaza Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 48 Min Tiempo Activo 9 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 La mayoría de las recetas que he visto de flor de calabaza van fritas, lo cual no me apetece mucho. Pienso que esta flor es bastante delicada para eso, así que decidí cocinarlas con espagueti y el resultado fue excepcional. Ingredientes 250 g de spaghetti

Flor de calabaza, al gusto

4 calabacitas chicas

1 cebolla, finamente picada

2 cucharadas de aceite de oliva

Queso parmesano, en rebanadas bien finas o rallado Cómo hacerlo 1. Cocina el espagueti “al dente” de acuerdo a las instrucciones del paquete. Escurre. 2. Lava la flor de calabaza con mucho cuidado y utiliza una toalla de papel suave para limpiar el interior (la parte que contiene el polen). Corta el tallo y corta la flor de lado de forma que puedas abrirla. Si encuentras más polen en el interior, limpialo con una toalla de papel. Cortala la flor en tiras, pero que no sean muy delgadas ya que se van a marchitar al cocinarse. 3. Con un pelador de papas ralla la calabacita en forma de listones largos. 4. En un sartén amplio, cocina la cebolla en un poco de aceite fuego medio hasta que se vea transparente, aproximadamente 5 minutos. Agrega los listones de calabacita y la flor de calabaza. Sazona con sal y pimienta, y cocina durante 3 ó 4 minutos a fuego medio-bajo. 5. Agrega la pasta cocida y mueve suavemente para combinar. Sirve con queso parmesano Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.