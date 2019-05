Panquecitos de kiwi Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Esta receta de panquecitos de kiwi es fácil y rápida. Ideal para el almuerzo escolar de los chicos o para una fiesta infantil. Ingredientes 1/4 taza de azúcar

2 tazas de harina

2 1/2 cucharaditas: polvo para hornear, cremor tártaro

1 huevo batido ligeramente

1/2 taza de leche

100 g de mantequilla derretida

3 kiwis ZESPRI™ dorado picados Cómo hacerlo 1. Pre-caliente el horno a 200°C. Engrase ligeramente los moldes para panqué. 2. Coloque el azúcar, la harina cernida y el polvo para hornear y el cremor tártaro en un tazón. Combine el huevo, la leche y la mantequilla derretida. Agregue los ingredientes y combínelos hasta que quede una mezcla uniforme y ligeramente húmeda. 3. Coloque la mezcla en los moldes y hornee de 20 a 25 minutos.

