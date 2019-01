Ensalada moldeada de queso y fresa Tiempo Total 5 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 1 Esta ensalada es deliciosa y se lleva muy bien con aves. Especialmente exquisita cuando se sirve con el pavo, durante la navidad. Ingredientes 1 paquete de gelatina de fresa

1 1/2 tazas de agua hirviendo

1 taza de fresas frescas, desinfectadas y en rodajas

1 taza de piña de lata, escurrida y en trocitos chicos

1 pizca de sal

1 taza de queso crema o requesón

1/2 taza de crema espesa Cómo hacerlo 1. Pon el agua a hervir en una olla y diluye ahí el paquete de gelatina de fresa. 2. En un tazón amplio mezcla la fresa, piña y sal con la gelatina diluida. 3. En un molde mediano, preferentemente de rosca, vierte la mitad de la gelatina y métela a refrigerar para que se cuaje un poco, aproximadamente 2 horas. 4. Mientras, bate el queso crema o requesón con la crema a que quede una pasta suave. Vierte esta pasta sobre la gelatina ya cuajada y encima, con cuidado, el resto de la gelatina líquida. 5. Mete al refrigerador para que se cuaje completamente, aproximadamente otras 2 ó 3 horas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.