Ensalada de pollo moldeada Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La carne de pollo se mezcla con mayonesa, morrones, aceitunas, huevos y perejil. Luego se incorpora a una mezcla de grenetina y se refrigera durante un par de horas antes de servirse sobre hojas de lechuga fresca. Ingredientes 1 cucharada o un sobre de grenetina

1 taza de agua fría

1 cebolla, finamente picada

15 ramas de perejil, finamente picado

½ taza de aceitunas sin hueso, finamente picadas 3 morrones de lata, escurridos y finamente picados

2 huevos, cocidos duros y picados

1 pechuga de pollo, cocida y molida (o finamente picada)

1 taza de mayonesa

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Hidrata la grenetina en media taza de agua fría y deja que se esponje. 2. Calienta en una olla amplia el agua restante y agrega la grenetina ya hidratada y esponjada. Mezcla para desbaratar los grumos y apaga el fuego. 3. Mezcla bien la cebolla, perejil, aceitunas, morrones y huevos cocidos. Agrega a la olla con la grenetina. 4. Agrega el atún, adereza con la mayonesa y sazona con sal y pimienta. 5. Vierte en 6 moldes individuales, refrigéralos hasta que se cuajen, aproximadamente 2 horas, y sírvelos, desmoldados sobre lechuga. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

