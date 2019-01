Galletas integrales de avena y ajonjolí Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Galletas deliciosas y saludables que le fascinarán a toda la familia. Disfruta durante el desayuno, el almuerzo o la cena. Ingredientes 100 gramos de margarina

¼ de taza de azúcar morena

½ taza de miel de maple

2 huevos

1 cucharadita de vainilla 1 taza de harina integral

2 tazas de hojuelas de avena

1 cucharada de polvo de hornear

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170° centígrados y engrasa y enharina 2 charolas para hornear. 2. Acrema la margarina con el azúcar, agrega la miel de maple y, sin dejar de batir, incorpora uno a uno los huevos y luego la vainilla. 3. Aparte, junta los ingredientes secos: harina integral, hojuelas de avena, polvo de hornear y ajonjolí. 4. Combina las 2 mezclas intégralas bien hasta lograr una mezcla uniforme. 5. Acomoda cucharaditas de la masa en las charolas de horno y hornea a fuego bajo de 15 a 20 minutos, o hasta que se vean doradas de las orillas.

