Pechuga de pollo oriental Tiempo Total 23 Min Tiempo Activo 13 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 La milanesa de pollo se dora en un poco de mantequilla y luego se cocina en una salsa cremosa de vino blanco con champiñones salteados. Ingredientes 1 pechuga de pollo, aplanada como milanesa

Sal y pimienta, al gusto

1 diente de ajo, picado o exprimido

20 gramos de mantequilla

2 cucharadas de champiñones, rebanados, frescos o de lata 1 cucharada de cebolla, picada

1 cucharada de salsa de soya

Vino blanco, al gusto

Sazona la pechuga con sal, pimienta y ajo. 2. Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio. Agrega la pechuga sazonada y fríe hasta que se haya dorado, alrededor de 4-5 minutos. Voltea y cocina otros 4 minutos o hasta que se haya cocido completamente. 3. En un lado de la sartén, agrega champiñones y cebolla para que se acitronen mientras la pechuga se cocina. Una vez cocida, baña la pechuga con salsa de soya y vino blanco, y cocina durante 2 minutos más. 4. Por último incorpora la crema y permite que se caliente antes de servir.

