Pastel helado de rompope Tiempo Total 8 H 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Capas de pan rellenas de una crema de rompope y una mezcla de frutas. Es una buena idea preparalo muy temprano o el día anterior, ya que debe refrigerarse durante por lo menos 8 horas. Ingredientes Relleno 5 huevos, separados

Pizca de sal o cremor tártaro

1 taza de azúcar

1 taza de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

45 gramos de mantequilla

3 cucharadas de fécula de maíz

1 taza de leche

¾ de taza de azúcar

30 gramos de mantequilla

1/8 de cucharadita de bicarbonato

2 tazas de rompope Adorno 2 tazas de piña en almíbar, escurrida y picada en cuadritos

1 taza de nuez, picada

2/3 de taza de cereza roja, picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno 200° centígrados. Engrasa una charola con mantequilla, empapela y vuelve a engrasar sobre el papel. 2. Cierne la harina junto con el polvo para hornear. 3. En tazón grande bate las claras con sal o cremor tártaro hasta que estén duras. 4. Agrega poco a poco el azúcar sin dejar de batir. Luego añade las yemas y mezcla perfectamente. 5. Con movimientos envolventes integra la harina cernida, batiendo suavemente. Vierte la masa sobre la charola. 6. Hornea durante 10 minutos aproximadamente. Cuida que no se dore. 7. Para preparar el relleno, diluye la fécula en leche fría y viértela en un cazo, pon al fuego. Agrega el azúcar y mantén a fuego suave, moviendo de vez en cuando. 8. Añade la mantequilla, sin dejar de batir, el bicarbonato y el rompope. Debe quedar tersa y como crema espesa. 9. Aparte, combina en un tazón la piña, nuez y cereza. 10. Para armar el pastel, corta el pan en 3 partes iguales, a lo ancho, que serán las 3 capas del pastel. 11. Acomoda una capa del pan en un platón, cubre con una tercera parte del relleno, pon encima la mezcla de la piña picada y cubre con otra capa de pan. Coloca otra tercera parte del relleno y más fruta. Coloca la tercera capa de pan, relleno y fruta. 12. Refrigera de 8 a 10 horas para servir helado.

