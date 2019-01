Pollo al chipotle con tequila Tiempo Total 26 Min Tiempo Activo 16 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Tiras de pollo se sofríen con cebolla, ajo y rabos de cebollita cambray, luego se bañan en tequila y una salsa cremosa de a base de chile chipotle. Ingredientes 1 kilo de pechuga de pollo, cortada en tiras delgadas

Sal y pimienta

50 gramos de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla grande, picada

3 rabos de cebollas cambray, picados 2 dientes de ajo, picados

1 onza de tequila (un caballito)

400 gramos de crema

1 cucharada de adobo de chile chipotle o al gusto

1. Sazona con sal y pimienta las tiras de pollo y fríelas con poca mantequilla y aceite de oliva en un sartén a fuego medio. 2. Calienta más mantequilla y aceite otro sartén y sofríe la cebolla picada, rabos de cebolla y ajo durante unos 5 minutos. Escurre y agrega al sartén con el pollo. Cocina el tiempo necesario para que todo se dore ligeramente. El pollo deberá haberse cocinado durante aproximadamente 10 minutos a este punto. 3. Incorpora el tequila con mucho cuidado y deja evaporar durante 3 minutos. 4. Mezcla la crema con el adobo del chipotle y vierte sobre las tiras de pollo. Agrega las hojas de epazote, rectifica la sazón y cocina durante otros 3 minutos más. 5. Sirve con ensalada fresca a base de lechugas y arroz blanco.

