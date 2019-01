Chalupas de pollo estilo Veracruz Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 La pechuga de pollo deshebrada se guisa en una salsa de tomates verdes con chile habanero, luego se sirve sobre chalupas con frijoles negros refritos y se adorna con lechuga, cebolla, cilantro y, por supuesto, crema y queso. Ingredientes Chalupas 1 pechuga de pollo, cocida y deshebrada

¾ de kilo de tomates verdes, sin cáscara y lavados

1 chile habanero, asado y desvenado

½ cebolla, en 2 ó 3 pedazos

1 diente de ajo, asado

6 ramas de cilantro, picado

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

800 gramos de masa de maíz

125 gramos de harina de maíz Maseca®

125 gramos de harina de trigo

Agua tibia, la necesaria

Aceite, el necesario Para servir Frijoles negros, refritos

Lechuga romana, picada

Cebolla y cilantro, picados

Crema y queso fresco

Salsa picante Cómo hacerlo 1. Coloca los tomates en una cacerola y cúbrelos con agua. Deja que suelten el hervor y cocina a fuego medio-bajo durante 5 minutos. 2. Asa la el chile, la cebolla y el ajo en un comal a fuego medio, hasta que se hayan quemado ligeramente, aproximadamente 5 minutos para el ajo, 7 para el chile y entre 10 y 15 para la cebolla. Desvena el chile. 3. Muele los tomates verdes junto con el chile habanero, la cebolla, el ajo y el cilantro. 4. Calienta el aceite cacerola mediana a fuego medio. Vierte la salsa en el aceite caliente y sazona con el consomé en polvo. Cocina durante unos 5 minutos, agrega el pollo deshebrado y cocina unos minutos más. Apaga y deja enfriar. 5. Para preparar las chalupas, mezcla en un tazón grande la masa de maíz, harina de maíz, harina de trigo y un poco de agua tibia. Amasa hasta lograr una pasta consistente. Forma bolitas del tamaño de un huevo y aplánalas en forma de chalupas, alargadas, no muy gruesas. 6. Calienta abundante aceite en un sartén profundo a fuego medio-alto. Fríe las chalupas en el aceite bien caliente hasta que se hayan dorado. Retira el exceso de grasa. 7. Unta cada chalupa con frijoles refritos, coloca encima una cucharada de la pechuga en salsa verde y adorna con lechuga, cebolla, cilantro, crema y queso. 8. Ofrece salsa picante para aderezar las chalupas al gusto de cada comensal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.