Fajitas de pollo con almendra Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Tiras de pollo tipo fajitas se sofríen ligeramente junto con el morrón, la cebolla y los champiñones, luego se bañan con crema y almendras. Ingredientes 4 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de mantequilla

1 kilo de pechuga de pollo, cortada en tiras tipo fajitas

Sal y pimienta

1 pimiento morrón verde, partido en cuadros o tiras delgadas

1 pimiento morrón rojo, partido en cuadros o tiras delgadas 1 cebolla, rebanada en medias lunas

1 lata grande de champiñones, rebanados y escurridos

1 taza de caldo de pollo

4 cucharaditas de harina

80 gramos de almendra, pelada y molida

1. Calienta el aceite y la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Sazona las pechugas con sal y pimienta y fríelas en el aceite caliente, durante unos 7 minutos. 2. Cuando las tiras de pollo estén ligeramente doradas, agrega los morrones, cebolla, champiñones, caldo de pollo y harina. Mezcla y cocina durante 3 minutos. 3. Agrega la almendra molida y la crema y deja cocer, a fuego lento, aproximadamente 15 minutos para que termine de sazonarse. 4. Sirve con ensalada fresca al gusto.

