Alitas de pollo con miel y ajo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 4 H 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Las alitas se marinan durante no menos de 4 horas en una mezcla miel, ajo y jengibre, entre otros ingredientes. Una receta con un toque oriental. Ingredientes 3 cucharadas de miel de abeja

3 cucharadas de aceite de oliva

½ taza de salsa de soya o inglesa

3 cebollines, picados

1 cucharada de jugo de limón 3 cucharadas de ajo, finamente picado

1 cucharada de jengibre, molido o rallado finamente

½ kilo de alitas de pollo

½ taza de ajonjolí, tostado Cómo hacerlo 1. Mezcla miel, aceite de oliva, salsa de soya o inglesa, cebollín, jugo de limón, ajo y jengibre. 2. Baña las alitas de pollo con esta mezcla, rocía encima el ajonjolí y deja marinar toda la mañana o desde la noche anterior, dentro del refrigerador. 3. Coloca las alitas con el jugo de la marinada en un refractario extendido y hornea a 200° centígrados, hasta que se consuma el juguito y las alitas estén cocidas, entre 30 y 40 minutos. 4. Acompaña con una ensalada verde.

